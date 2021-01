Marco Asensio: “El balón le da en la mano”

El extremo izquierdo Marco Asensio reclamó un penalti en el 96’ que no vio el VAR.

El jugador del Real Madrid, Marco Asensio, fue el mejor jugador del partido a pesar de la derrota por la mínima ante el Athletic Club que dejó a los merengues fuera de la final de la Supercopa de España.

“Ellos han salido muy bien y a nosotros nos ha costado al principio. Luego hemos ido a remolque, ha sido complicado. Las hemos tenido” resumió el extremo el duelo, añadiendo que ”estamos tristes, enfadados, porque queríamos pasar a la final. Esto es fútbol y hay que seguir”, indicó.

Asimismo, Marco Asensio no sintió que eso fuera un problema de actitud. “No nos han superado en intensidad. Han crecido a partir del primer gol, han creído más en lo que hacían. Hemos intentado reaccionar de todas las maneras pero no ha podido ser”, insistió el delantero, que estrelló dos balones en los palos.

“Sabíamos que nos iban a apretar arriba. Es un equipo muy trabajado y hemos intentado cambiar algo para cambiar el segundo tiempo, que ha sido bastante mejor que el primero, pero no ha bastado”, agregó.

Por último, Marco Asensio reclamó un penalti que, tras chequear el VAR, no se concedió. “En la mano le da. No se si para penalti o no. Lo tengo que ver, pero en la mano le da”, exclamó Asensio, aunque luego en las repeticiones se vio que el balón impacta en el hombro de Unai Núñez.