Zidane: “¿Qué quieres, que dejemos la temporada?”

El entrenador Zinédine Zidane, tras la eliminación de la Supercopa: “La vida es así, no se puede ganar siempre”.

Zinedine Zidane no estaba contento con el partido de su equipo. Aunque el no estaba contento con el partido de su equipo. Aunque el Real Madrid lo intentó en la segunda parte, no fue suficiente. Por ello, el discurso del entrenador francés no cambia y él sigue con su filosofía. “Trabajo y trabajo”.

¿Es justa la eliminación del Madrid? “Nuestro inicio de partido fue complicado, la primera parte no fue buena. Tuvieron dos ocasiones y las metieron. La segunda fue diferente, en 20 minutos cambiamos porque el dibujo no me gustó, volvimos con Hazard a la izquierda y Marco a la derecha y estuvimos mejor. Dimos al palo, ocasiones, metimos un gol.. Pero nos ha faltado empatar”.

¿Cómo ha visto a Hazard? “Debe recuperar confianza, hacer un buen partido, hacer un gol, algo diferente. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia, pero está trabajando. Estamos con él, hay que ser pacientes. El equipo lo ha intentado, empezamos mal y hay que pasar página y pensar en lo que hacemos. A lo nuestro, en las rachas buenas y en las malas, seguir trabajando para sacarlo adelante”.

¿Pero la gente puede cansarse de esperarle? “No creo, la gente lo que quiere es ver la mejor versión de Eden y hay que tener paciencia. Estamos con él, quiere sacar esto adelante. No es sólo Eden hoy, estamos todos aquí. Nos ha costado en la primera parte, luego en la segunda mejor y él también mejoró. Pero no fue suficiente”.

¿Es un fracaso caer eliminado? “No es un fracaso. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. La vida es así, no se puede ganar siempre. Lo que intentamos siempre es ganar, pero no se puede siempre”.

Por último, Zidane expresó su preocupación de la mala racha de su equipo. “Tuvimos una buena racha y ahora son dos empates y una derrota, es verdad. Hay que seguir trabajando para cambiar la dinámica rápidamente. Lo de fuera será lo de siempre, lo que podemos hacer es seguir trabajando y sacar esto adelante como equipo”, concluyó.