Marcos López brindó asistencia en el empate de Copenhague

El defensa peruano, Marcos López, puso una asistencia en el empate de Copenhague y Başakşehir por la Conference League

Copenhague pudo rescatar un punto en condición de local ante Basaksehir por la cuarta jornada de la Conference League. Amin Chiakha (79´) (83´) puso los goles para el equipo de López, mientras que Phillipe Paulin Keny (26´) y Krzysztof (80´) anotaron para el conjunto visitante. Lo más resaltante de la igualdad entre ambos equipos es la asistencia del defensor peruano.

Ambos conjuntos tuvieron la obligación de llevarse los tres puntos, su posición en la tabla general de la competición no está a su favor, pues aún no conocen el triunfo. Sin embargo, al jugar en casa, Copenhague no encontró una claridad frente al arco rival, teniendo como consecuencia el primer tanto de la noche por parte de Keny.

El marcador no se movería hasta en los minutos finales del compromiso, cuando Chiakha puso el empate, pero nuevamente estarían en desventaja por el tanto del equipo rival. El equipo local no encontraba una solución ante las imprecisiones que presentaban dentro del campo. Pero llegó el centro preciso de Marcos López para que Chiakha marque otra vez.

El futbolista peruano, quien regresaba al once titular luego de estar ausente en cinco partidos con el club danés, apareció por la banda izquierda para ejecutar un centro impecable y de esta forma ayudar en igualar nuevamente el marcador. De esta forma Copenhague pudo rescatar un empate jugando en casa, en el “Parken Stadium”.

El equipo danés sigue fuera de los play-off del torneo, ubicándose en el puesto 29 con apenas dos unidades. Hay que recordar que, Jorge Fossati consideró a Marcos López dentro de su lista de convocados para los partidos frente a Chile (15/11) y Argentina (19/11) por las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026.