Mario Salas: “Me gustaría dirigir en la Premier League”

Mario Salas, ex entrenador de Alianza Lima, reveló que uno de sus más grandes sueños es dirigir en la Premier League de Inglaterra.

Luego de su gran paso por Sporting Cristal, en donde fue campeón nacional y su pésima campaña con Alianza Lima, al que terminó llevándolo al descenso. Mario Salas habló sobre sus metas a largo plazo como director técnico.

El ‘Comandante’ reveló que le encantaría dirigir en la Premier League, una de las ligas ‘top’ en el mundo: “Siempre he tenido sueños, que siempre siguen estando en mí. Más que el equipo me gustaría dirigir en Europa, en la Premier League, sabiendo que es complicado. Me entusiasma la idea de dirigir en el Viejo Continente”, declaró en ESPN.

El entrenador chileno de 53 años mencionó el motivo de su gusto hacía la Premier League: “Me gusta mucho la Premier League. Siempre lo he dicho, me gusta desde antes que tuviese este furor, me entusiasma mucho. Siempre me ha gustado, la encuentro apasionante”, finalizó.

Actualmente, el ex entrenador de Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentra sin equipo, su último club fue Wadi Degla de Egipto, el cual terminó desvinculando al ‘Comandante’ tras una seguidilla de partidos sin triunfos.