Martes de fútbol: Horarios y canales hoy 26 de marzo del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, martes 26 de marzo del 2024

Descubre la programación de los encuentros de hoy, martes 26 de marzo del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre España y Brasil en amistoso internacional. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, martes 26 de marzo: horario y guía de canales

Amistosos internacionales – FIFA

12:00 p.m. | Letonia vs. Liechtenstein | STAR+

1:00 p.m. | Noruega vs. Eslovaquia | STAR+

1:00 p.m. | Malta vs. Biolorrusa | STAR+

1:00 p.m. | Hungría vs. Kosovo | STAR+

2:00 p.m. | República Checa vs. Armenia | STAR+

2:00 p.m. | Vanuatu vs. Brunei | FIFA+

2:00 p.m. | Guyana vs. Camboya | FIFA+

2:15 p.m. | Dinamarca vs. Islas Feroe | STAR+

2:30 p.m. | Costa de Marfil vs. Uruguay | DGO, Fanatiz, AUF TV, Antel

2:30 p.m. | Colombia vs. Rumania | Movistar Deportes, Caracol, RCN

2:45 p.m. | Alemania vs. Países Bajos | ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Eslovenia vs. Portugal | STAR+

2:45 p.m. | Inglaterra vs. Bélgica | ESPN, STAR+

2:45 p.m. | Austria vs. Turquía | STAR+

2:45 p.m. | Escocia vs. Irlanda del Norte | STAR+

2:45 p.m. | Irlanda vs. Suiza | STAR+

3:00 p.m. | Egipto vs. Croacia | FIFA+

3:00 p.m. | Francia vs. Chile | STAR+, Chilevisión

3:30 p.m. | Brasil vs. España | STAR+, Globo, Sport TV

4:00 p.m. | Argelia vs. Sudáfrica | FIFA+

8:00 p.m. | Perú vs. Repúblicana Dominicana | Movistar Deportes, ATV, América, RPP

9:50 p.m. | Argentina vs. Costa Rica | STAR+, ESPN, TVP

Eliminatorias Eurocopa 2024 – UEFA

12:00 p.m. | Gribaltar vs. Grecia | ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Ucrania vs. Islanda | STAR+

2:45 p.m. | Gales vs. Polonia | ESPN 3, STAR+

UEFA Nations League – UEFA

12:00 p.m. | Lituania vs. Gibraltar | STAR+

