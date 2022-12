Martín Ojeda: “Acá existen graves problemas que implican actos lícitos”

Ojeda no se guarda nada y señaló que “si tienes sentencia condenatoria, no puedes postular. Del mismo modo, han entrado 30 socios vitalicios y nadie sabe dónde está ese dinero y lo peor aún no han querido convocar a ninguna asamblea. Esto no es la chacra de nadie, señor Astudillo”.

Redactado por: Miguel Casana