Más aislamiento para Cristiano

Deberá pasar otra cuarentena al regresar a Italia desde Portugal.

El astro portugués y delantero de la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo tendrá que hacer una cuarentena más de aislamiento por dos semanas cuando retorne a tierras italianas, según dice el medio Corriere Dello Sport. El ‘Bicho’ se encuentra en Portugal pasando la cuarentena junto a su familia.

Una vez decretado el estado de emergencia, la Juventus permitió que algunos jugadores retornen a sus países de origen y puedan estar con sus seres queridos, sin embargo, por órdenes del país tano, todos deberán estar encerrados dos semanas más antes de volver a sus actividades al aire libre.

Sin embargo, como aún no está claro cuándo volverá la Serie A y al ser posible que no se reanude, aún no tiene fecha de regreso.