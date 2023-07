Mateo Retegui firmó con el Genoa de Italia

El delantero italo argentino, Mateo Retegui, será nuevo jugador del Genoa de la Serie A. Retegui llega procedente del CA Tigre.

Mateo Retegui fue anunciado como nuevo refuerzo del Genoa, club donde militaba Gianluca Lapadula. El atacante de 24 años es internacional con la Selección de Italia tras rechazar a la ‘Albiceleste’ campeona del mundo. El Genoa pagó 15 millones de dólares por su pase a Tigre y a Boca Juniors. Retegui era futbolista ‘Xeneize’, pero estaba jugando a préstamo con Tigre. Por lo que Boca Jrs recibió 9,8 millones de dólares por el traspaso.

Según informaba el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el Wolverhampton también quería contar con Retegui en su plantilla. Tras la venta del delantero mexicano, Raúl Jiménez, los ‘Wolves’ buscaban un reemplazo de precio accesible. Sin embargo, el Genoa se adelantó y convenció a Retegui a unirse a su equipo. Firmó con contrato con el club italiano hasta junio de 2028

Con el CA Tigre, Retegui viene de tener buenas actuaciones que lo llevaron a ser convocado por la Selección Italiana. Jugó un total de 70 partidos con el equipo de la Victoria. Anotó un total de 35 goles y dio 4 asistencias. Estuvo también cedido en Talleres de Córdova y Estudiantes de la Plata. Logró debutar con Boca Juniors, pero solo pudo disputar 8 minutos en el campo donde le sacaron una tarjeta amarilla.

El ahora ex equipo de Retegui, Tigre, viene de ser eliminado en los Play offs de la Copa Sudamericana. El Club Libertad de Paraguay derrotó al cuadro argentino por un global de 3-1. El italo argentino de 24 años, jugó ambos partidos, pero no pudo hacer diferencia en ninguno. Es así que se despide del Tigre con un sabor amargo, ya que no influyó en el partido más importante del año.

