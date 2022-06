Mathew Ryan: “Buscaremos avanzar por todos los medios”

Mathew Ryan, portero de la Selección Australiana, habló sobre el Perú vs Australia donde se enfrentarán por el repechaje intercontinental

Mathew Ryan, portero de la Selección Australiana, habló sobre el Perú vs Australia donde se enfrentarán por el repechaje intercontinental. Además el capitán australiano señaló que tienen plantel para derrotar a Perú en está repesca que da un pase a la Copa del Mundo 2022.

Asegura que ganaron a EAU pero ahora piensan derrotar a los dirigidos por Ricardo Gareca: “El trabajo no terminó, todavía estamos a mitad de camino. Ganamos la primera parte y nos queda la segunda mitad”, señaló a los medios de su selección.

“Buscaremos avanzar por todos los medios. Es importante el trabajo y no puedo esperar para prepararme y estar listo para Perú”, añadió el arquero de la Real Sociedad.

Estas palabras hacen recordar a la frase que dijo John Aloisi, ex delantero que anotó el penal decisivo en la tanda contra Uruguay para la clasificación al Mundial Alemania 2006: “Hagamos lo que hagamos para vencer a Perú no me importa, no creo que a nadie le importe cómo jugamos. Incluso al crítico más duro no le importará y puedes criticar después sobre cómo juega el equipo, pero sabes bien que vamos a luchar por ir a la Copa del Mundo”.