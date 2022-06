Matías Lazo: “Siempre le voy a estar agradecido a Néstor Lorenzo”

Matías Lazo, defensor central de FBC Melgar, habló sobre la salida de Néstor Lorenzo del cuadro rojinegro, ya que ahora dirigirá a Selección Colombiana

“La salida de Lorenzo fue una noticia que ya venía escuchándose desde hace varios días por distintos medios y el día de ayer se hizo oficial. Es algo triste para los muchachos por todo lo que venía aportando el ‘profe’ desde el año pasado, por el trato que tenía con nosotros. Había una química espectacular. Como parte de su familia, siempre vamos a querer lo mejor para él”, dijo para GOLPERU.

Asegura que el estratega lo ayudó bastante en su carrera: “Como el ‘profe’ fue defensa en su etapa de futbolista, me ayudó demasiado. Me dio muchos consejos. Eso es lo que más rescato y cómo era, como persona, con nosotros. Siempre le voy a estar agradecido”.

Lazo señaló que tiene buena relación con Bernardo Cuesta: “Desde los primeros partidos, Néstor me dio la confianza de arrancar. De la misma forma lo hicieron mis compañeros. Eso es muy importante para que me pueda desenvolver de la mejor manera. Bernardo (Cuesta), me habla bastante antes de los partidos, me da la tranquilidad que a veces necesito. Poco a poco me voy consolidando”.