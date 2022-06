Huaccha: “Sabemos que debemos ganarle a Alianza Lima”

Ronald Huaccha, delantero de Sport Huancayo, habló sobre el enfrentamiento que tendrán ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson

Ronald Huaccha, delantero de Sport Huancayo, habló sobre el enfrentamiento que tendrán ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El atacante señaló que desea derrotar a los blanquiazules.

“Jugar contra Alianza siempre es complicado, pero nosotros estamos trabajando muy duro durante la semana para afrontar muy bien este partido. Sabemos que debemos ganarle a Alianza Lima, pues si perdemos se complican las opciones”, sostuvo en Ovación.

Agregó: “Si se da lo del antidoping o el juez FIFA, está bien, nosotros estamos concentrados en jugar el partido con lo que se dé. Estamos trabajando muy duro y jugaremos de igual a igual”.

Sobre la buena amistad con Carlos Ross: “Nos estamos comprendiendo muy bien con Carlos, es un jugador muy rápido y eso es muy bueno para el grupo”

Asegura que cuando vino por primera vez a Sport Huancayo no tuvo minutos: “Cuando vine del 2020 a Huancayo no tuve minutos con el profesor, pero desde el primer partido el profe Desio me dio la confianza de jugar casi todos los partidos y creo que estoy en mi mejor momento”, aseguró.

Finalizó su entrevista confesando lo que le dice Carlos Dessio: “He jugado de centro delantero, pero también lo hice de extremo por derecha, pero con el profesor Desio juego más de ‘9’. A él le gusta que todos corran y todos presionen”, cerró.