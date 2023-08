Mbappé rechaza nueva oferta de renovación del PSG

El atacante francés, Kylian Mbappé rechazó otra propuesta de renovación con el París Saint Germain. El jugador quiere salir gratis del PSG en 2024.

Según varios medios en España, Kylian Mbappé volvió a rechazar la renovación de contrato del PSG. De acuerdo al periodista Ramon Álvarez, la nueva oferta habría sido negada por el francés de 24 años el pasado miércoles 23 de agosto. Este nuevo contrato tenía la posibilidad de una cláusula de salida en 2025 y una extensión del vínculo por más años. Sin embargo, esto no significa que Mbappé salga del PSG en este mercado de fichajes.

Durante una rueda de prensa previo al encuentro entre el Real Madrid contra el Celta de Vigo. El entrenador del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, respondió que no harán otro fichaje en este mercado de fichajes. El estratega italiano descartó al 100% algún refuerzo de última hora a falta de menos de una semana para que se cierre la ventana de transferencias en España. Por lo que las probabilidades de ver a Kylian Mbappé en el Real Madrid esta temporada se disminuyen otra vez.

Lee:

Mbappé ya ha tenido las advertencias del presidente del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi. El delantero de la Selección de Francia no fue parte de la lista de futbolistas convocados que viajaron a Japón el pasado sábado 22 de julio para los partidos de pretemporada del PSG. No obstante, tras la salida de Neymar al Al-Hilal, Mbappé volvió a los entrenamientos y jugó en la segunda jornada de la Ligue 1, anotando un gol de penal.

Por otro lado. La intención de Al-Khelaifi es no dejar salir gratis a Mbappé y buscará venderlo o renovarlo. Esto lo dejó claro hace unas semanas con las siguientes declaraciones:

“Nuestra posición sobre Mbappé es muy clara. No queremos que se vaya gratis en junio de 2024, imposible. Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que se quede aquí, pero Mbappé tiene que firmar un nuevo contrato para quedarse aquí. Nosotros no queremos perder al mejor jugador del mundo gratis, imposible. Puedes considerarlo imposible. El mismo Mbappé ha dicho que no se irá gratis. Si cambió de opinión no es mi culpa”.

Puedes leer: Aron Sánchez en lista del Al-Ain