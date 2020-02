Osnar Noronha “Me siento más seguro”

Admira a Edinson Cavani y Luis Suárez

Escribe: GABRIEL ÁNGELES

1.- Jugaste un gran partido ante Sport Boys. ¿Qué hablaste con tus compañeros y el director técnico antes del partido?

Que teníamos que sacar adelante el partido, buscar un buen resultado pero obviamente con las precauciones del caso.

2.- ¿Qué te dijo el técnico en el entretiempo?

Que jugara tranquilo. Que esto empezaba de cero, en el Callao fallamos dos penales que nos hubiesen puesto con el resultado arriba pero fuimos tan celosos en hacer las cosas bien y poder empatar y ponernos 2-1.

3.- ¿Cómo tomas este gran momento?

Bien. Estoy en el corazón de este gran equipo que me abrió las puertas en el 2017 para hacer las cosas bien. Yo me siento que lo he retribuido con buenas actuaciones y goles.

4.- Debutaste en la primera división con el CNI de Iquitos. ¿No?

Jugué Copa Perú y todo lo demás. Pero en el fútbol profesional obviamente empecé en el CNI, en aquel momento. De ahí empezó mi carrera deportiva. Agradecido obviamente con CNI y con la gente que siempre estuvo detrás mío para invitarme al fútbol profesional.

5.- Tu primera gran aparición internacional fue cuando jugaste con la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 de Arequipa con Cueva, Carrillo, Ascues y Callens. ¿Qué rescatas de esa experiencia?

Fue una experiencia bonita. Por goles no clasificamos al hexagonal, pero bueno, las cosas quedaron ahí. Siempre hay que sacar lo positivo de lo que hicimos y de lo malo, obviamente corregirlo.

6.- ¿Sigues manteniendo contacto con tus ex compañeros de esa selección?

No, con ninguno. A veces nos cruzamos y nos saludamos, pero ahí queda.

7.- Subiste con Mannucci. ¿Te quedas con ese año o cuando fuiste campeón de Primera con Juan Aurich?

Me quedo con Trujillo por la gente que es muy amable y las cosas que he logrado. Me trataron bien y desde un principio, fueron muy corteses conmigo. En el campeonato de Juan Aurich no participé mucho. En este tema del ascenso de 2018 y en 2019 hice una buena campaña y ahora me quedo con eso porque en estos cuatro años que vengo acá, estoy haciendo las cosas de la mejor manera.

8.- También tuviste un paso efímero por Alianza Lima, un club grande del Perú. ¿Esperas volver algún día?

No lo descarto, la ilusión siempre está. Pero primero me enfoco acá en Mannucci para hacer las cosas bien y de ahí, se verá lo que viene.

9.- ¿Cómo es tu trato con el técnico Juan Manuel Llop?

El profe bien, una gran persona. Siempre inculcando a hacer las cosas bien, dando lo que compete de arriba y tenemos que plasmarlo de la mejor manera.

10.- ¿Podría hacer una comparación entre él y José Soto y Pablo Peirano?

Cada técnico es distinto y tiene su metodología, pero uno se tiene que acoplar a lo que quiere cada profesor y hacerlo de la mejor manera.

11.- ¿De qué manera se repuso el equipo a pesar de haber fallado dos penales?

No nos puede pasar lo de fallar esos dos penales pero siempre tenemos ese ámbito de gloria y de lucha, por querer revertir el resultado y sacar uno favorable y eso nos conllevó a hacer las cosas bien y a tener este resultado.

12.- ¿Te hubiera gustado patear?

Obviamente. Soy pateador de penales pero como te repito, no voy a estar peleando con un compañero por un tiro de penal, porque él tiene la confianza de hacer el penal y bienvenido sea. Pero como no se dio, erraron los penales, uno se pone a pensar un poquito.

13.- Markarián te convocó en 2012 para un amistoso con Honduras. ¿Qué recuerdas de ese partido?

Vestir la camiseta de la selección es muy bonito. Es mi sueño vestirla nuevamente. Paso a paso, en el momento en que ocurrirá, estar demostrando poco a poco para Dios mediante vestirla nuevamente. Es una bonita experiencia, hicimos en Estados Unidos un amistoso de la mejor manera, con la nueva predisposición y convicción que se pueden hacer bien las cosas en la selección y siempre estar con ese sueño de volver nuevamente.

14.- ¿Con cuáles de tus compañeros te llevas mejor o hay más química?

Casi la mayoría somos nuevos, pero hay personas del año pasado. Relly Fernández es como mi hermano, siempre hablamos, conversamos.

15.- ¿A qué jugador del exterior admiras?

Todos los delanteros que están en Europa son buenos como Cavani, Luis Suárez. Son muy buenos ejemplos a seguir.