Medel a De Paúl : “Eso también nos pasa, se la tienen que comer calladitos”

El chileno le respondió a Rodrigo De Paul por las críticas argentinas en Calama.

Luego de que la selección Argentina derrotara en la altura de Calama por 2-1 a la Roja, en conferencia de prensa Rodrigo de Paul expresó su malestar por los malos tratos recibidos desde el momento en que pisaron suelo chileno. Sin embargo, Gary Medel no dudo en responder al argentino.

¿Qué dijo De Paul? “Nos tocó estas tres horas en el aeropuerto, sin poder ir al baño… llegamos al hotel y no funcionaba el aire acondicionado. Había entre 30 y 32 grados en las habitaciones. Tuvimos que dormir con las ventanas abiertas y se escuchaban las sirenas, por lo que no pudimos dormir. Hoy nos levantamos y no teníamos agua”, detalló.

¿Qué respondió Medel? “Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero (en referencia al partido de Eliminatorias anterior entre ambas selecciones). No tienen nada que decir. A nosotros también nos hacen esperar tres horas en los controles”

Además, el chileno agregó: “Los protocolos sanitarios son tanto para la Argentina como para nosotros. Cuando llegamos también nos hacen esperar tres horas, eso es una regulación de Chile”.

Finalmente, mientras Argentina sigue siendo la selección con más partidos invictos (con el de ayer suma 28), Chile se encuentra en la séptima posición de las Eliminatorias con 16 unidades. El próximo partido de los dirigidos por Lasarte será ante Bolivia en la altura de La Paz, el próximo martes. Luego cerrarán la clasificación frente a Brasil de visitante y ante Uruguay de local, en la doble fecha de marzo.