Por la jornada 4 del Torneo Clausura, el Deportivo Municipal perdió por la mínima frente a Melgar. El gol del triunfo lo marcó Walter Tandazo

El partido jugado en el Estadio Iván Elías Moreno acabó con la victoria por 1-0 de Melgar frente a Deportivo Municipal. El ‘Dominó’ consiguió un importante triunfo y se colocan punteros del Clausura por diferencia de goles. La ocasión más clara antes del gol la tuvo Bernardo Cuesta. El delantero de Melgar no pudo empujar el balón frente al arco de Steven Rivadeneyra al final del primer tiempo. El encuentro parecía que terminaría en empate.

Sin embargo, el cuadro de Arequipa no quería dejar pasar la oportunidad de ser primero del Torneo Clausura. Fue así que en una jugada polémica se vino el único gol del partido. En el minuto 71, el jugador de ‘La Franja’, Pablo Erustes, se tiró al suelo en señal de una molestia. No obstante, los ‘Rojinegros’ no pararon de jugar en apoyo al delantero argentino. Aguinaga continuó la jugada que culminó con el gol de Melgar.

Abraham Aguinaga condujo y dio el pase a la banda izquierda donde se encontraba D’Arrigo. El jugador de 23 años metió el centro al área que despejó la defensa edil. El rebote lo tomó Walter Tandazo quien le pegó al balón con potencia desde fuera del área para batir al arquero del Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra. Con este resultado, Melgar suma 10 unidades, los mismos puntos que Universitario y Sporting Cristal, pero lo favorece la diferencia de goles.

Alineación del Deportivo Municipal:

Steven Rivadeneyra; Jorge Toledo, Francesco Cavagna, Leonardo Rugel, Jair Céspedes, Joseph Núñez, Christian Flores, Santiago Gálvez, Matías Pérez, Eslyn Correa, Pablo Erustes.

Alineación de Melgar:

Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Horacio Orzán, Jean Pierre Archimbaud, Walter Tandazo, Tomás Martínez, Pablo Lavandeira, Kenji Cabrera, Bernardo Cuesta, Jhamir D’Arrigo.