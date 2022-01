Messi agradeció a Di María tras ganar la Copa América

“Es tu final, gracias” El autor del único gol de la Final de la Copa américa reveló lo que le dijo Messi tras ganar el título con Argentina.

Ángel Di María, autor del gol que le dio a Argentina el título de la Copa América 2021, contó que Leo Messi le agradeció por lo hecho ante Brasil en la cancha del Maracaná​​.

“Va a ser inolvidable. Messi me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue”

Además de que aseguró que el crack le dijo que era la revancha por los juegos que se perdió con La Albiceleste.

Asimismo, Di María compartió que pese a que mucha gente no creía en que Argentina podría coronarse en el torneo de la Conmebol; el equipo demostró que los sueños se cumplen.

“Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decía que no volvamos pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha”, mencionó.

Por otro lado, el ‘fideo’ afirmó que espera que el triunfo conseguido en la Copa América sirva como empujón para que Argentina consiga coronarse en el próximo Mundial.

“Estoy feliz por mis hijas, por mi mujer, por mis viejos, por toda la gente que nos bancó y por todos los locos que vinieron acá. Viene un Mundial dentro de poco y esto es un envión muy grande”, finalizó.