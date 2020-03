Luis Abram “Mi referente es el holandés Van Dijk”

– Lo encontramos en la Villa Olímpica de Vélez en la ciudad de Ituzaingó a 45

minutos de la Capital Federal

– Le encantaría que el “Mudo” ahora que está jugando seguido en Alianza sea uno

de los convocados.

– “Me siento bien en Argentina. He mejorado en los físico, táctico y técnico

gracias a las enseñanzas de Gabriel Heinze y me apena que haya dejado la

dirección técnica”

– “Vivo aquí con mi novia que es peruana y ella me da mucha tranquilidad y paz”

– “Veo todos los días fútbol europeo con detenimiento”

Escribe: FERNANDO JIMÉNEZ

Enviado especial a Buenos Aires

Llueve torrencialmente desde las primeras horas de la mañana. No le gustan las

entrevistas. Es muy tímido. El Jefe de Prensa de Vélez se encargó de ablandarlo y nos

cita antes de las 12 del mediodía que termina el entrenamiento, llegamos una hora antes

a la ciudad de Ituzaingó, que está a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. La lluvia que

se desata y no para hace lento el desplazamiento. No hace frío, pero cae agua del cielo a

raudales.

Mientras lo esperamos en la sala dónde se dan las conferencias de Prensa de Vélez y ahí

llega también el reportero de DIRECTV, quien tiene cita con Pablo Cavallero, ex

arquero de la selección argentina en los Mundiales de Francia 98 y Corea – Japón 2002.

Además hijo de Oscar Cavallero, quien hizo dupla con Oscar López, cuando dirigieron

Sporting Cristal en 1990.

Abram llega con cara de niño bueno. No es soberbio sino es tímido. Sonríe a medias y

le cuesta hablar mucho. No le gustan las fotos, menos las entrevistas. Lo que ya es

difícil para los periodistas que deseen entrevistarlo.

1.- ¿Cuál es el secreto del buen momento que pasas en Vélez?

Trabajo día a día para mejorar y serle útil a Vélez, ese es el secreto. Y además, si me

convocan a la selección dar lo mejor de mí en todo momento.

2.- ¿Cuál es el cambio de ser zaguero de Cristal y ahora en Vélez?

No ha sido muy difícil, con la ayuda del técnico que me ha marcado he ido superando

mi rendimiento para estar en el nivel deseado y seguir ese camino..

3.- ¿Es difícil el fútbol argentino?

Sí, es complicado, pero una vez que te adaptas ya está.

4.- ¿En qué mejoraste?

En todo. En lo físico, táctico y técnico. Ahora me siento más seguro de las cosas que

hago. Cada día voy adquiriendo más experiencia.

5.- ¿Cuál es la diferencia entre el futbolista argentino y peruano?

La diferencia es que el argentino pelea todas las pelotas y no da ninguna por perdida. Y

sería bueno que nuestros jugadores tengan esa predisposición.

6.- ¿En qué crees que más has evolucionado: En salida, en marca, en visión

periférica?

He mejorado en todo. En marca, en salida, en qué pase dar, si es corta o es larga y en

qué momento que delantero me salga a marcar cuando salgo con pelota dominada.

7.- ¿De qué manera te motiva cuando eres convocado a la selección?

Siempre es un orgullo representar a la selección. Es una gran alegría que estás en la lista

de convocados.

8.- ¿Cuál fue el momento de tu mayor alegría, quizás cuando metiste el gol del

triunfo ante Brasil?

Cuando me convocaron por primera vez a la selección. Ese fue mi momento de mayor

alegría.

9.- Y el gol a Brasil, te vi gritando con una alegría tremenda después de anotar.

Fue un momento muy especial. Pero ya te digo no supera al enterarme cuando me

convocaron por primera vez a la selección.

10.- ¿Quién es tu referente como central en el fútbol?

El holandés Van Dijk, es a quien miro siempre. Veo su accionar en el campo y los

recursos que tiene para marcar y salir jugando desde su área.

11.- ¿Y en el fútbol argentino?

Hay varios que me gustan, pero más veo el fútbol europeo.

12.- ¿Te sientes bien con Carlos Zambrano como compañero de zaga en la

selección?

Hemos hecho buenos partidos con Carlos, pero con quién decida Ricardo (Gareca)

trataré de complementarme.

13.- ¿Te ves con él ahora que vino a Boca?

Sí, desde que llegó siempre nos vemos y visitamos. Es un gran amigo y siempre estoy

pendiente de él y él de mí. Nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha.

14.- ¿En qué influenció Gareca al ser contratado como técnico de la selección?

Ayudó muchísimo porque la potenció de la mejor manera. Nos ayudó a poder llegar a

un Mundial y eso creo que el país se lo reconoce

15.- ¿Cómo te sientes en Argentina?

Muy feliz, muy cómodo. Y contento porque he crecido bastante.

16.- ¿Estás acá con tu familia?

Estoy con mi novia que me acompaña en esta ciudad.

17.- ¿Es peruana o argentina?

Es peruana.

18.- ¿Qué es lo que más te gusta de este país?

Su gente que es muy amable y me dan muestras de cariño. Es un lindo país en el cual

me siento muy cómodo

19.- ¿Quién es tu mejor amigo en Vélez?

Varios. No tengo uno en especial, pero se ha formado un lindo grupo en Vélez.

20.- ¿Te afecta mucho la renuncia de Heinze como entrenador?

Sí, la ida de Gabriel me afecta porque él me ayudó mucho en mi crecimiento, no solo a

mí sino a muchos jóvenes de Vélez.

21.- Hicieron una buena campaña en la Superliga

Nos dejó en el tercer lugar y eso habla de lo buen entrenador que es. Estoy muy

agradecido con él, pero esto sigue y hay que seguir dándole. Su partida nos causó

mucho dolor.

22.- ¿Cómo ves a Alianza ante Racing?

Va a ser un lindo partido y ojalá Alianza salga a hacer su juego y pueda demostrar el

nivel del futbol peruano.

23.- ¿Te gustaría que Alberto Rodríguez vuelva a la selección?

Es un gran defensa y ahora que está jugando seguido a quien no le gustaría que vuelva.

24.-. ¿Te sentirías más acompañado con él en la zaga no?

Tanto con él como con Carlos (Zambrano), creo que tendríamos un gran bloque

defensivo.

25.- ¿Algo más?

No, solo esperar que nos vaya bien en las Eliminatorias y clasifiquemos nuevamente al

Mundial

FICHA TÉCNICA

NOMBRES: Luis Alfonso

APELLIDOS: Abram Ugarelli

F. NACIMIENTO: 27 de febrero 1996

EDAD: 24 años

CLUBES

Sporting Cristal (2014 – 2017)

Vélez (2017 – Actualidad)

PALMARÉS

3er Puesto Juegos Bolivarianos 2013

Campeón Nacional Sporting Cristal (2014 y 2016)

Subcampeón Copa América 2019

Apertura 2015 con Cristal

Clausura 2014 y 2016 con Cristal

DATO

Abram fue uno de los que salió de la lista de la bicolor y no fue al Mundial de Rusia.