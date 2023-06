¿Mitoma y Kubo faltan el respeto a Perú?

Los japoneses Mitoma y Kubo están siendo criticados por una “soberbia” declaración y dejar caer la camiseta peruana al suelo

Luego del partido Japón vs Perú hubo cierto revuelo en los peruanos y no solo por la contundente derrota de 4 a 1. El atacante del Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma, declaró al periódico japonés, Sports Nippon, refiriendose del nivel de la Selección Peruana.

“Creo que pudimos ganar con un buen resultado ante uno de los débiles equipos sudamericanos” fueron las palabras del delantero de 26 años, Kaoru Mitoma.

En el partido contra Perú, el ‘Tesista del regate’ jugó todo el partido y marcó el segundo gol a los 37’. Además, el Nippon dio la asistencia para que el extremo del Stade de Reims, Junya Ito, anotara el tercero a los 62’.

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, intercambió camisetas con el defensa nacional, Alexander Callens, al final del encuentro. Sin embargo, se hizo viral un video donde Kubo dejó caer la camiseta peruana al suelo cuando se dirigía hacia el vestuario del Estadio Panasonic. Esto ocasionó que más de un hincha de la ‘Blanquirroja’ se sintiera indignado por la falta de respeto del futbolista japonés quien fue criticado duramente.

Por ese motivo, Kubo tuvo que escribir en sus redes sociales un mensaje de disculpas hacia todos los peruanos que se sintieron ofendidos por este hecho.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle” escribió el ex-Real Madrid, Takefusa Kubo.

Kubo entró a los 70’ por el centrocampista del Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada, en partido frente al conjunto nacional. El japonés de 22 años no tuvo influencia en el marcador.

