Thibaut Courtouis, arquero belga y del Real Madrid, en problemas

Thibaut Courtois está en problemas luego de abandonar la concentración

Thibaut Courtois está en problemas con su selección, Bélgica, por no seguir concentrando para el partido del día de ayer contra Estonia. La situación que desencadenó la molestia del arquero belga ocurrió en la parcialidad 1-1 ante Estonia, cuando le dieron la cinta de capitán al delantero Romelu Lukaku y no a él. Tras este hecho el imbatible portero del Real Madrid decidió abandonar el lugar de concentración en un hotel situado en la capital Bruselas.

Thibaut Courtois se pronunció mediante una publicación en Instagram, diciendo que estuvo muy decepcionado de que el técnico haya dicho que no tiene ninguna lesión, que él solamente le pidió que tomará decisiones que favorezcan al equipo, aclaró que conversó con Lukaku para que no hayan malentendidos, que no hubo ninguna discusión con algún compañero de la selección y, por último, comentó que le revisaron la rodilla, posteriormente, su club y la selección belga le avisaron que deje el entrenamiento.

Lo mencionado por el entrenador de Bélgica, Domenico Tedesco, fue lo siguiente: “Desearía poder decir que es una lesión, como ha dicho su padre, pero no puedo mentir. Realmente no puedo hacer eso. Tuvo algunos problemas después del partido, pero eran los mismos que antes del partido contra Austria. Efectivamente, necesitaba tratamiento en la rodilla, pero el médico le había dado luz verde. Siempre trato de proteger a los jugadores, pero aquí es imposible”. El entrenador aseguró que: “habíamos decidido que Lukaku llevaría el grupo contra Austria y Courtois contra Estonia”.

Uno de los habituales titulares en la selección de Bélgica y en el Atlético de Madrid, el volante Yannick Carrasco, se pronunció sobre el comportamiento del guardameta en el medio de comunicación “RTBF” del país belga: “Estamos decepcionados por su reacción. Al final, es parte del equipo, es uno de los tres capitanes. Un brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad. Él eligió irse. Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos. Pero uno de los motivos de su marcha también fue el brazalete”.

Recordemos que la selección de Bélgica viene de pasar por un momento muy duro en el Mundial de Qatar 2022, competición en la cual quedo eliminada en fase de grupos.