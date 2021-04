Modric: “No venimos a Anfield a defender, si no a ganar”

El mediocampista Luka Modric, que será titular en el centro del campo junto con Casemiro y Kroos, fue crítico: “Es jodido tener a los jugadores lesionados”

El jugador del Real Madrid, Luka Modric, compareció en la previa del partido que el Real Madrid y el Liverpool disputarán en Anfield. Por ello, el croata tendrá el objetivo de que su equipo logre la clasificación a las semifinales después de dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.

¿Cómo imagina la noche de mañana?

“Me imagino un partido muy exigente, donde vamos a tener que estar a la altura de la competición y ha hacer un gran partido, Hacer lo que hicimos en la ida, defender y atacar como equipo e ir a por el partido. No a defender el resultado. Tenemos que intentar ganar el partido”.

¿El equipo está al límite físicamente?

“Estamos bien, el desgaste es enorme sobre todo en este momento, hay muchos jugadores fuera. Pero estamos bien, creo. Hay que aguantar. Son ocho o nueve meses de trabajo para estar ahora peleando todo, no nos podemos quejar de cansancio ahora. Ojalá este esfuerzo nos ayude para ganar algo”.

¿Cómo afectan las lesiones, por ejemplo la de Lucas Vázquez?

“Es una pena lo de Lucas, porque estaba en un estado espectacular y ha ayudado mucho al equipo. Nos afectó la lesión, estamos apoyándole. Esperemos que se recupere pronto y bien”.

¿Cómo afrontan estos problemas?

“Estas cosas nos unen aún más porque sabemos que necesitamos a todos los jugadores que están a un gran nivel hasta el final de temporada. Y estas cosas nos unen más. No nos podemos quejar y nunca lo henos hecho. Es parte del futbol. Es jodido tener a los jugadores lesionados. Pero nos une aún más”.

¿Es esta su mejor temporada?

“No lo sé, la verdad. Ahora no voy a entrar en esto. Estoy muy contento con mi rendimiento, con mi nivel de juego, con las cosas que hago para ayudar al equipo. Me siento muy bien. Tengo que seguir así hasta el final de temporada”.

Mbappé jugará en el Real Madrid, según El Chiringuito…

“No sé qué decir. Salen muchas noticias de que hay jugadores que vienen o salen, no puedo entrar en eso. Es un gran jugador, lo ha demostrado. Los grandes siempre son bienvenidos al Madrid. Vamos a ver qué pasa el año que viene…”

¿Es Kroos el jugador con el que ha jugado más cómodo en su carrera?

“Es uno de los que más cómodo me he sentido a su lado, sí, con los que me más gusta jugar. Disfruto con él, nos entendemos muy bien y a ver cuánto tiempo vamos a seguir juntos disfrutando el uno del otro…”.

¿Cuál será la estrategia a seguir?

“Defender muy bien y atacar luego como equipo”.

¿Cómo está su renovación?

“Está como siempre. Va bien, no puedo decir más. Siempre he dicho que quiero seguir, espero que voy a seguir. Más no puedo decir”.

Las quejas sobre el Di Stéfano y las protestas de Piqué. ¿Manchan lo conseguido por el Madrid?

“Nada de lo que hagan fuera puede manchar nuestra historia. Siempre hay quejas, es normal, somos el mejor equipo del mundo. Pero no manchan nuestra imagen, para nada”.

Florentino de nuevo presidente. ¿Capaz de volver a traer a todos los cracks?

“Primero, le felicito. Seguro que tiene muchas ganas de construir un gran equipo otra vez, aunque ya lo tenemos. El presi siempre ha hecho grandes cosas por el Madrid y seguirá haciéndolo”.

Conoce bien al Liverpool, pero ahora no tienen el ‘factor Liverpool’…

“Para ser honesto, prefiero jugar con público porque he jugado varias veces aquí y la atmósfera fue increíble, queremos jugar ante los fans. No pensamos si el público o no es una ventaja. Es la situación en la que estamos y tenemos que hacerlo lo mejor en estas circunstancias”.