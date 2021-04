El Madrid, sin miedo a Anfield

El Real Madrid busca las semifinales con una defensa bajo mínimos. En cambio, el Liverpool ira por otra gesta en Anfield Road sin público

‘This is Anfield‘. Eso es lo último que verán los jugadores del Real Madrid antes de la batalla. Se colgó por primera vez por orden de Bill Shankly, tras sugerencia de un jardinero, Bert Johnson, al secretario del club, Peter Robinson. En realidad Johnson propuso la frase “Welcome to Anfield“. Al mítico entrenador le pareció demasiado educada. “No pondremos eso. No les diremos que vienen a pasar un buen rato”. Así que quedó el ‘This is Anfield’.

Por ello, Shankly. explicó: “Está ahí para recordar a nuestros chicos para quién juegan y para recordar al rival contra quién juegan”. El Barça alimentó esa fe hace dos años. Además, Jürgen Klopp prohibió a sus futbolistas de tocarlo antes de saltar al campo, como era costumbre, salvo para aquellos que hubieran ganado un gran título.

Por último, el 0-3 al Liverpool en la fase de grupos de la 14-15 (dos de Benzema y uno de Cristiano) es uno de los grandes partidos del ciclo de las cuatro Champions en cinco años. Por consiguiente, Klopp retocará mínimamente el once. Como en el Madrid, hay pocas vacantes. La lesión de los jugadores blancos deja un destrozo considerable y pone en un aprieto a Zidane.