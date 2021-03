Morata: “Nos ha costado crear ocasiones cuando se encerraron”

“Me dieron un codazo en la cara, pero sin VAR es difícil que lo vea el árbitro”, expresó Morata

El delantero de la Juventus, Álvaro Morata, anotó el único gol de España en Los Cármenes. Asimismo, el español reconoció al final del partido contra Grecia (1-1) en Granada que ya esperaban un rival encerrado en su área y que, pese al empate a uno, “hay que seguir trabajando, todos juntos, para salir adelante”.

“Pues ha sido un accidente, ¿no?”, aseguró Morata, para agregar que “sabíamos que ellos plantearían este tipo de encuentro pero el penalti en una jugada aislada cambió el partido”.

Además, el ariete reconoció que “nos ha costado crear ocasiones cuando se encerraron. El empate no es el resultado que queríamos, pero tenemos tiempo y tenemos que seguir luchando”. También, Morata dijo también que sufrió un penalti, pero que el árbitro no vio. “Me dieron un codazo en la cara, pero sin VAR es difícil que lo vean, pero hay que ser más positivos que negativos y mirar hacia adelante”.

“Lo que tenemos que hacer ahora es descansar y preparar el siguiente partido, contra Georgia. ¿Cómo espero este partido? Pues más o menos igual que contra los griegos, por lo que habrá que tener paciencia”, aseguró Álvaro Morata.