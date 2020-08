“Moreno no nos cumplió”

Nelinho Quina se mostró indignado por falta de pagos

Ante la huelga de no entrenar, Nelinho Quina dio la cara y expresó la molestia del plantel por la falta de pagos y acusó a Carlos Moreno de incumplir sus promesas. “Es lamentable, nos deben dos meses y medio. No ha cumplido Carlos Moreno. Tuvimos una reunión donde todo el plantel decidió cobrar la mitad de sueldo durante abril y mayo. A partir ahí teníamos que cobrar sueldo completo y no han cumplido”, declaró en Las Voces del Fútbol.

El central también recalcó que siempre apoyaron al club como pudieron. “Tratamos de ayudar al club de todas las formas, entrenando mucho tiempo sin cobrar, hemos ayudado a los más chicos con sus pasajes y otras necesidades. Es una medida de protesta para hacernos sentir, estamos trabajando y también necesitamos nuestra plata”, añadió.