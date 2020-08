“Tenemos que coordinar para entregar las sedes”

Raúl Leguía indicó que tiene intención de colaborar con nueva administración.

Raúl Leguía, responsable de Solución y Desarrollo se refirió a la designación de la nueva administradora en entrevista con Radio Ovación y recalcó que iniciarán negociaciones para devolver el Monumental, Campo Mar y el Lolo Fernández. “Tenemos que coordinar con ella para poder entregar las sedes. Lo único que esperemos es que esta señora no actúe como el señor Moreno. Universitario está encima de todo esto y vamos a contribuir con mucho gusto”, aseguró.

Además se refirió a los hechos del Monumental en la madrugada del 7 de agosto. “Son gente que están aportando, y salió el tema de arreglar el campo y pintar varias partes de las instalaciones, ya que Moreno no pone ni un sol. En plena labor llegó el estado de emergencia y no han podido salir, después internamente han hecho lo que han hecho. No son barristas y no han salido a la puerta del Monumental”, señaló.