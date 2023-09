Mundial de Basket: Serbia jugará la final, tras superar a Canadá

Las esperanzas de Canadá de una medalla de oro terminaron cuando Serbia logró una victoria por 95-86 el viernes en las semifinales de la Copa Mundial FIBA ​​en Manila, Filipinas.

Bogdan Bogdanovic lideró a los serbios con 23 puntos, mientras que RJ Barrett lideró el esfuerzo de Canadá con 23 puntos.

Marcó la primera aparición de Canadá en semifinales en la historia de la Copa del Mundo Canadá se enfrentará al perdedor de la semifinal entre Alemania y Estados Unidos en el partido por la medalla de bronce el domingo.

Los cuatro semifinalistas ya han asegurado sus plazas olímpicas para 2024 en París.

Canadá tuvo problemas al principio del juego mientras lidiaba con problemas de faltas, perdiendo 23-15 al final del primer cuarto.

El impulso de Serbia sólo se intensificó cuando Shai Gilgeous-Alexander recibió su segunda falta y posteriormente se dirigió al banquillo. Serbia rápidamente aprovechó la caída de la ofensiva de Canadá, logrando un avance de 9-0 durante su ausencia.

En el entretiempo, Canadá perdía por 13 mientras sus oponentes continuaban dominando en ambos lados de la cancha, tomando una ventaja de 52-39 hasta el descanso.

Las faltas continuaron siendo un problema en el tercer cuarto para Canadá. Dillon Brooks y Kelly Olynyk cometieron cada uno su cuarta falta antes de la mitad del cuarto.

Canadá perdía 75-63 después de tres cuartos.

Al ganar el USA Team, se estaría repitiendo las finales del Mundial 2014 y del Baloncesto Olímpico de Rio de Janeiro 2016.

SERBIA ARE GOING TO THE FINAL! 🔥💥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/6koPhVp5qP

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023