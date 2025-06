¡NO ME VALORARON!

Christian Cueva se descargó sobre su caso con Cienciano.

Christian Cueva rompió su silencio luego de debutar con Emelec en el campeonato ecuatoriano y se refirió, por primera vez, a su sorpresiva salida de Cienciano del Cusco. El volante nacional reveló detalles de su desvinculación del club cusqueño, donde aseguró no haberse sentido valorado.

“Recibí la propuesta concreta de Emelec, pero mi intención era quedarme hasta el final de temporada. Ya había renovado por todo el año”, afirmó Cueva, quien señaló que su contrato se redujo hasta junio por sanciones impuestas por el club. “El club me castigó, me redujo el contrato y acepté las multas que me pusieron”, agregó.

Lee también:

El exjugador de la selección peruana reveló que, tras conocerse el interés de Emelec, recién hubo un intento de diálogo por parte del presidente del club, Sergio Ludeña. “Solo me ofrecieron extender el contrato y devolverme lo que me habían multado. No sentí ningún esfuerzo económico real”, sostuvo.

Finalmente, Cueva expresó su malestar por cómo se manejó su salida. “Me dolió porque siento que no fui valorado. Venía haciendo un buen torneo, tanto en la Sudamericana como en la liga local”, sentenció.