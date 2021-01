No se haría la Copa América

Presidente de la Dimayor de Colombia asegura que Conmebol no quiere jugarlo sin público.

Otra vez el torneo de selecciones más antiguo del mundo parece estar en problemas. Si bien el certamen continental se realizaría a mediados del presente 2021, la duración de la pandemia de COVID-19 hasta este año podría hacer repensar todo.

Ocurre que el presidente de la Dimayor, encargado de la realización y además vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Fernando Jamarillo, reconoció que está en riesgo su realización, dado que no es viable que se realice un mega evento sin público. “No tenemos confirmación de que se vaya a jugar. La Copa América sin público no es viable para la Conmebol. Público es público, no un aforo de 4 mil personas, porque tampoco dan los números. Tenemos que estar pendientes de la decisión de la Conmebol, y esa decisión puede ser que no haya Copa América“, señaló.

Si bien en Colombia se habla con el Ministerio de Salud para que empiecen a asistir los hinchas a los estadios y las conversaciones están avanzadas, parece poco probable que en junio se permita capacidad total. Incluso, hasta ya se planea extender las competencias en el país cafetero para que el calendario no termine siendo tan apretado.