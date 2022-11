Novick: “No tengo propuestas del fútbol peruano, no creo que me quede en Perú”

Hernán Novick confesó que es complicado que siga en el fútbol peruano ya que no tiene ofertas de otros clubes del medio nacional

Hernán Novick confesó que es complicado que siga en el fútbol peruano ya que no tiene ofertas de otros clubes del medio nacional. El ex Peñarol defendió la camiseta crema durante dos temporadas. A pesar de tener contrato por todo el 2023, la dirigencia crema tomó la decisión de rescindir el contrato del uruguayo.

El charrúa aseguró que no tiene nada concreto hasta el momento: “No tengo propuestas del fútbol peruano, no creo que me quede en Perú”. Novick fue uno de los mejores jugadores del campeonato en el 2021. En la presente temporada, a pesar de no contar con titularidad, destacó cuando fue requerido.

Hernán Novick, ex jugador de Peñarol de Uruguay, llegó en enero del 2021 a Universitario. Convirtiéndose rápidamente en uno de los baluartes del equipo. Ayudó mucho al equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y en la Liga 1. En el Clausura 2022 también tuvo buenos pasajes, sin embargo su falta de continuidad daba que hablar.

NO ERA DEL GUSTO DEL TÉCNICO:

“¡Gracias, Hernán! Mucha suerte en tus próximos retos”, postearon las redes sociales de Universitario al futbolista para confirmar la salida del jugador. Los fanáticos del conjunto de Odriozola le dieron mensajes de agradecimiento al nacido en Montevideo.

Asimismo, se refirió a Piero Quispe: “Piero (Quispe), desde que lo vi, tiene grandes condiciones, tiene un gran presente y estoy seguro que tendrá un gran futuro”.

“Me quedé con muchas ganas de seguir en Universitario y ojalá el año que viene pueda lograr el campeonato y lograr la ’27’ para toda esa gente que se lo merece. Primero me habló el entrenador y me hizo saber que no quería contar conmigo y luego las conversaciones fueron con Barreto”, declaró para ‘Campeonísimo’.