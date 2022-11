Sebastián Penco: “Ojalá se pueda abrir la posibilidad porque es un club que quiero mucho”

Sebastián Penco, exdelantero de Sport Boys, habló sobre su salida a inicios de año del cuadro chalaco y reveló que se fue agradecido con la gente. Ahora con la posibilidad de regresar para la Liga 1 2023, el argentino espera que se concrete para ayudar a los rosados.

“Como lo dije, no lo esperaba. También me dolió no haber jugado con gente, el hincha me quiere mucho, hemos hecho una buena relación en esos dos años y medio y siempre van a estar en mi corazón. Ojalá se pueda abrir la posibilidad porque es un club que quiero mucho”, comentó Penco a un medio deportivo.

El atacante siguió dando detalles de su salida y lamentó cómo actuó la anterior gestión. “Antes de irme hablé con el director deportivo en ese momento y me dijo que el entrenador no iba a contar conmigo y me pareció un poco raro, y con el tiempo te enteras de otras cosas que no fueron así. Una administración nefasta que le hizo mucho daño al club”.

Finalmente, reiteró que existe la posibilidad de regresar al Boys y es cuestión de hablar. “Hay que juntarse a charlar. Ellos tienen la intención, así que vamos a ver qué proponen y ojalá sea para el bien de los dos”.

Redactor: Diego Pecho