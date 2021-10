Oblitas: “Todavía tenemos chances de ir al Mundial”

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre las posibilidades de la Selección Peruana de llegar a Qatar 2022.

La ‘Blanquirroja’ aún tiene chances de lograr la clasificación al próximo mundial y eso lo sabe bien Juan Carlos Oblitas. El director deportivo de la FPF brindó una entrevista en donde dejo ver su confianza a la Selección Peruana.

El ‘Ciego’ mencionó que Perú todavía puede pelear por un cupo a Qatar 2022: “El ir al Mundial tras 36 años hizo que nos saquemos una mochila muy pesada, y lo más difícil luego de eso, era pasar esa valla tan alta. No ha sido fácil, es una Eliminatoria mucho más difícil que la anterior. Todavía tenemos chances, no me gusta tocar las matemáticas, pero lo último que vamos a perder es la fe en este equipo”.

El dirigente de la FPF habló sobre la próxima fecha doble de las Eliminatorias: “Ahora, esta fecha que viene es más complejo, porque no solo dependeremos exclusivamente de nosotros, sino de los resultados de los rivales. Esta fecha que viene es la que a nosotros nos puede decir si estamos mucho más cerca o estamos, ahora sí, lejos de clasificar”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el ex jugador de la bicolor dejo en claro que Ricardo Gareca cumplirá su contrato con la Selección Peruana: “Está fijo hasta que termine las Clasificatorias, y si le preguntan a Agustín Lozano dirá lo mismo. Creo en los trabajos coherentes, en los proyectos. Un técnico se tendría que ir si los jugadores no lo aguantan, cosa que es contrario a lo que sucede, o porque el técnico se quiere por razones personales. En este momento no pasa tocar ese asunto”, finalizó.