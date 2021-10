Luis Abram: “Es un orgullo las llamadas de la Selección”

Luis Abram, defensa de la Selección Peruana, habló sobre representar al Perú y respecto a su actualidad en el Granada de España.

Luis Abram es uno de los más regulares de los futbolistas peruanos en el extranjero, pese a esto no ha podido ganarse un lugar en el once de Ricardo Gareca. Esto no lo desanima, por el contrario lo impulsa a exigirse más. El back central habló sobre lo que para él significa defender la ‘blanquirroja’ y respecto a su actualidad en España.

El zaguero central de la ‘blanquirroja’ mencionó que siempre es un orgullo vestir la camiseta de la Selección Peruana: “Uno siempre quiere jugar, pero para mí siempre es una ilusión y un orgullo la llamada de la Selección, y siempre voy a estar predispuesto”.

El jugador del Granada habló sobre su adaptación al fútbol español: “Sé que tengo que pasar un proceso de adaptación y entreno de la mejor manera para ayudar al equipo desde donde pueda, bien sea en la cancha o desde el banco”.

Por último el defensor peruano se refirió a la actualidad de su actual equipo: “Está pasando por una etapa de cambio y adaptación. Al principio nos costaba hacer lo que pedía el entrenador (Robert Moreno), ya lo vamos haciendo cada vez mejor y esperamos seguir así. Logramos la primera victoria en el último partido y hay que seguir igual”, concluyó.