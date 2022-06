Oficial: Antonio Rüdiger es nuevo jugador del Real Madrid

Se confirmó el secreto a voces. Antonio Rüdiger ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para pertenecer a sus filas en esta próxima temporada 2022-23.

El actual campeón de la Champions League se encargó de confirmar su llegada a través de sus redes sociales e incluso indicó el día de su presentación:

“El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador Antonio Rüdiger, que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas. El próximo lunes 20 de junio, a las 12:00 h en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid. A continuación, Antonio Rüdiger comparecerá ante los medios de comunicación.”, comunicó el Madrid en su página oficial.

Por su lado, el jugador alemán hizo lo propio a través de sus redes sociales e indicó sentir mucha emoción por vestir la camiseta merengue:

“Estoy muy emocionado por todos los desafíos que se avecinan y no puedo esperar para jugar mis primeros partidos para este gran club.”, indicó en su cuenta de Twitter.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022