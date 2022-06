Oficial: Juan Mata no seguirá en el Manchester United esta temporada

El fin de una etapa. El volante español, Juan Mata, se despide del Manchester United tras defender su camiseta por nueve temporadas y haber conseguido alzar la Europa League 2016-17.

La despedida del futbolista de 34 años con todos los hinchas se dio a través de un video en las redes sociales del club. En el se puede escuchar al jugador emitir un sentido agradecimiento y un profundo deseo de mejoría para el cuadro inglés:

Juan has a message for us all 🤳❤️#MUFC | @JuanMata8 pic.twitter.com/U0TOFgq8X1

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022