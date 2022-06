Oficial: Paul Pogba no continuará en el Manchester United

Se acabó la historia. El futbolista de la selección de Francia, Paul Pogba, no renovará contrato con el Manchester United y abandonará el club tras seis temporadas, según informó el mismo club a través de su página web:

El centrocampista llegó a Old Trafford en 2016, en uno de los pases más caros de ese año por 110 millones de euros, proveniente de la Juventus.

En un análisis global, el fichaje de Paul Pogba terminó siendo una decepción, pues el jugador únicamente consiguió una Copa de la Liga y una Europa League, resaltando su juego solo por momentos. Una realidad completamente diferente a la que vivió con su selección, en la que pudo proclamarse campeón del mundo en Rusia 2018.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, la Juventus se encuentra a la espera de una respuesta por parte del jugador, debido a que se encuentran muy interesados en contar nuevamente con sus servicios.

Not just Angel Di Maria. Juventus are still working on Paul Pogba deal, waiting for his final answer after the opening contract proposal made 10 days ago. 🇫🇷 #transfers

Pogba has not changed his mind on Manchester City proposal and Juventus are pushing for his return. pic.twitter.com/IdpjZGDjLf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2022