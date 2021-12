OFICIAL: Ferran Torres llegará al FC Barcelona

Trato hecho. Ferran Torres, delantero español de 21 años, será el flamante refuerzo del FC Barcelona para cerrar la temporada 2021/22. El futbolista llegará procedente del Manchester City por una cifra que ronda los 55 millones de euros + 10 en variables. Asimismo, firmará un contrato por los próximos cinco años con la institución blaugrana.

El refuerzo era prioridad del DT, Xavi Hernández, y por fin se completó. Incluso fue Josep Guardiola quien habló sobre Ferrán y su llegada al Barça. “Si, Ferran Torres al Barça está cerca. Si no estás contento tienes que marcharte. Si Ferran quiere irse al Barcelona, no hay problema, me alegro por él”. Eso tras perder el puesto en su equipo, donde llegó en 2020.

Por otra parte, Fabrizio Romano anticipó que el jugador podría arribar a Barcelona entre hoy y mañana. Su llegada se daría para pasar los exámenes médicos y firmar el contrato correspondiente. FC Barcelona ya trabaja en un comunicado que publicarán con el Manchester City por el traspaso del jugador.

