Pablo Sabbag: “el objetivo principal es campeonar”

Pablo Sabbag se refirió al objetivo principal del equipo y del partido de mañana frente a Atlético Grau en Piura

El delantero de Alianza Lima, Pablo Sabbag, dejó en claro el objetivo principal del equipo para finalizar la temporada y se refirió al complicado partido de visita ante Atlético Grau. El delantero colombiano también mostró su compromiso por aportar en cualquier posición que lo ubique el entrenador Mariano Soso.

Pablo Sabbag manifestó su análisis del partido de mañana: “Grau ha demostrado ser un buen equipo, que le ha dado importancia al balón y juega muy bien al fútbol, sin duda será un lindo partido. ¿Sobre el horario del encuentro? Muy duro, pero el calor será para los dos, aunque ellos están un poco más acostumbrados a su clima, igual no son excusas”.

Además, el futbolista colombiano aseguró jugar el encuentro sin buscar excusas por el tema del horario y del campo de juego: “Se jugará en un campo complicado y a una hora que el calor es muy fuerte, pero esas no pueden ser excusas para nosotros porque nos hemos preparado de la mejor manera para ir por los tres puntos y Dios quiera que sea así“.

Sabbag también afirmó su disponibilidad de jugar en cualquier posición: “yo por jugar lo puedo hacer en la ubicación que me diga el entrenador. En Colombia jugaba por banda y me sentía bastante bien, no me hago problemas. Acá, en el club, hay una competencia muy bonita entre todos los delanteros y, como se dice, ese es un buen problema ya para el ‘profe’“.

El futbolista de 27 años manifestó el objetivo principal y dejó en evidente el compromiso de todo el plantel con el equipo de La Victoria: “acá lo más importante es el equipo y el objetivo de salir campeones, acá no importa si juega Paolo, Hernán, yo o si jugamos dos o los tres, quien juegue va a mantener el mismo objetivo, en donde no haya egos“.