Páez: “Quisiera que Lapadula y Guerrero no estén ante Venezuela”

Richard Páez, ex entrenador venezolano de Alianza Lima, opinó sobre el duelo del domingo entre las selecciones de Perú y Venezuela.

Perú tendrá el domingo una prueba de vida o muerte ante la selección ‘Vinotinto’, este duelo determinará las posibilidades de Perú de llegar a Qatar. Richard Páez, ex entrenador de Alianza Lima, habló sobre lo que será este trascendental compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas.

El DT de nacionalidad venezolana mencionó que la Selección Venezolana no pasa por un buen momento: “Hay muchas dudas en la actual selección de Venezuela. La selección estaba prácticamente abandonada y se están asumiendo soluciones emergentes. Venezuela está muy lejos de ser un equipo de jerarquía. Para ser un equipo mundialista, se requiere una ecuación que no falle, tener una organización que sea de talla mundialista, construir una mentalidad y un concepto actualizado para la competencia”.

El ex estratega de Alianza Lima reveló que siente un leve temor por la delantera peruana conformada por Lapadula y Guerrero: “Me gustó mucho Lapadula en la Copa América. Fue un jugador que me demostró ese estilo de jugador que resuelve antes de recibir la pelota. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula son delanteros de grandísimo nivel. Yo no quisiera que ninguno de los dos esté ante Venezuela”.

Por último, el entrenador de 68 años comparó el presente del fútbol sudamericano con el europeo: “Sudamérica está en un dilema de búsqueda, de recuperación de su identidad competitiva y ganadora con respecto al fútbol europeo. Hoy en Europa nos está llevando de la mano y, fundamentalmente, Sudamérica nos hemos quedado”, contó en Las Voces del Fútbol.

Perú y Venezuela se enfrentaran este domingo 5 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima a las 20:00 hrs. Ambos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones y urgen de victorias para seguir soñando con un pasaje a Qatar.