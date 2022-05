Paolo Guerrero: “Por mi selección mato, juego hasta cojo”

El depredador contó cómo se va recuperando de su lesión y mostró su interés por jugar el repechaje con Perú.

Paolo Guerrero, expresó su deseo de seguir vistiendo la blanquirroja. El delantero lleva más de 215 días sin jugar oficialmente debido que aún se encuentra en la etapa de recuperación debido a una serie lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha.

¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones”.

Expresó Guerrero una entrevista con FIFA Plus.

Asimismo, el depredador agregó. “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo”

Posteriormente, confirmó que no se recuperó del todo bien luego de su lesión en los ligamentos. “Volví a jugar, pero debo decir la verdad: en esa etapa no tuve una buena recuperación. Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo este tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de estar en las canchas nuevamente. Pero eso queda en el pasado: ahora quiero estar más fuerte que antes”.