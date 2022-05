Ancelotti sobre Haaland: “No me gusta mucho hablar de esto”

Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid, habló sobre el fichaje de Erling Haaland al Manchester City de Inglaterra

Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid, habló sobre el fichaje de Erling Haaland al Manchester City de Inglaterra. El estratega italiano señaló que está muy feliz por haber ganado la Liga Santander de España.

Asegura que no le gusta hablar fichajes de otros equipos: “No me gusta mucho hablar de esto. Es un gran jugador, el City es un gran club… Me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions”, comentó Ancelotti.

Ancelotti por ahora no quiere hablar sobre el mercado de transferencias de la siguiente temporada 2022/2023: “No quiero hablar del mercado, sino del partido de mañana, en el que vuelven Courtois, Vinicius, Benzema. Tenemos que preparar el partido de mañana. No es el día de hablar de los nuevos, de los presuntos nuevos, fichajes del Madrid”.

Sobre ganar la Liga Santander con el conjunto blanco: “Ha sido fantástica, merecida en todos los sentidos porque hemos sido más contundentes y eficaces que los otros. No hay nadie que pueda decir que no es merecida en todos los sentidos. No hay ‘pero’”, sentenció.