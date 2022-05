Salah: “Soy el mejor jugador en mi posición en el mundo”

Mohamed Salah, extremo de Liverpool FC, habló sobre su buen momento en el fútbol ingles y destacó que en su posición es el mejor del mundo

Mohamed Salah, extremo de Liverpool FC, habló sobre su buen momento en el fútbol ingles y destacó que en su posición es el mejor del mundo. El atacante egipcio señaló que desea ser campeón este año en la Champions League.

Asegura que es el mejor futbolista en su posición en está temporada: “Si me comparas con cualquier jugador en mi posición. No sólo en mi equipo sino en el mundo, encontrarás que soy el mejor. Siempre me concentro en mi trabajo y doy lo mejor de mí y mis números son la mejor prueba de mis palabras”, señaló Salah en beIN Sports.

El futbolista egipcio señaló como se reivindicó en su carrera profesional: “Antes de 2018, algunos decían que no podía hacer nada después de dejar el Chelsea, pero continué e hice grandes cosas, pienso de manera positiva y trato de estar en el camino correcto”.

Finalizó su entrevista señalando que desea campeonar está Champions League ante el Real Madrid: “Recuerdo la última final contra el Real Madrid como si fuera ayer. Estamos bien preparados y esperamos poder tomarnos revancha en la próxima final”.