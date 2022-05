Simeone: “Hay distintas maneras de afrontar las dificultades y el club las afrontó bien”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizó el partido ante el Elche donde los rojiblancos lograron el pase a la próxima Champions League

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizó el partido ante el Elche donde los rojiblancos lograron el pase a la próxima Champions League. El cuadro colchonero tenía el objetivo principal de acceder a la siguiente edición de la máxima competición europea a nivel de clubes.

Simeone manifestó lo siguiente: “Es uno de los jugadores que más goles ha hecho. Ha encontrado de a poco su mejor nivel Se lesionó, volvió muy bien… pero no pudo encontrarse este año con los goles. Es raro que no convierta. Pero cuando tuvo el penalti con el Espanyol no era su momento para tirarlo. Como en el pase a De Paul. Eso habla de la jerarquía“.

En ese sentido, agregó que: “Hemos jugado partidos importantes fuera como el día del Betis. Hay distintas maneras de afrontar las dificultades y el club lo afrontó de la mejor manera. Un desafío para afrontarlo, confió en nosotros y nos propuso La Liga de los 14 partidos”.

ALETI CLASIFICÓ A LA CHAMPIONS:

Además, opinó siguió refiriéndose a la situación: “Con mucho esfuerzo pero en una temporada irregular, donde hicimos muchos goles pero nos hicieron muchos, Llegamos a este momento buscado, querido, porque hay gente que no se ve que necesita que este club siga creciendo. Cuando llegamos nos pidieron cuatro o cinco Champions seguidas.. van 10 y estarán contentos”.

En ese sentido, culminó manifestando que: “Después de ganar La Liga, que se fueron muchos, llegamos igualados. La actual fue irregular, en especial en el equilibrio defensivo. 41 goles son un montón, nuestro objetivo es la mínima cantidad”.