Patrick Zubczuk: “Cienciano es un club con mucha historia”

Patrick Zubczuk, arquero de Cienciano del Cusco, expresó sus sensaciones tras llegar al cuadro cusqueño

Nuevo desafío. Hace unos días se anunció la flamante contratación de Cienciano del Cusco, se trató nada más y nada menos que de Patrick Zubczuk. El “Rusito”, quien no tuvo en Universitario de Deportes, expresó sus sensaciones tras convertirse en nuevo jugador del cuadro imperial para la siguiente temporada.

Zubzuck manifestó que no titubeo ni un segundo en aceptar la opción del conjunto imperial: “Todo fue muy sencillo, porque cuando se me propuso venir a Cienciano no lo dudé ni un segundo. Sé que Cienciano es un club grande con mucha historia, tiene mucha hinchada y estoy feliz de estar acá”.

Además, el arquero se refirió sobre la competencia que tendrá con los otros arqueros del equipo cusqueño: “Siempre es muy bueno tener competencia, eso tiene que pasar en todos los equipos. Acá hay muy buenos arqueros y solo queda esforzarse muchísimo para pelear el puesto”.

Por último, el ex guardameta de la Universidad César Vallejo dijo lo siguiente: “Voy a aportar lo mejor de mí, pero lo más importante es que el grupo sea fuerte y unido y veo que este grupo está conformado por muy buenas personas, eso es clave para conseguir los objetivos trazados”.

Es menester mencionar que el guardameta de 26 años no tuvo continuidad en Universitario, ahora disputará la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2022 con Cienciano del Cusco, El conjunto imperial continúa reforzando su plantel con miras a la próxima temporada