Varane: “Luego de ganar la Champions la afición no te felicita”

Raphaël Varane, defensor central del Manchester United y ex Real Madrid habló sobre la exigencia que se vive en el club blanco diariamente

Exigencia permanente. Raphaël Varane, ex jugador del Real Madrid, confesó durante una entrevista la dura y permanente presión que vive en el conjunto español. El francés, cuatro veces campeón de la Champions con la “Casa Blanca”, también brindó declaraciones con respecto al presente que vive en el Manchester United.

Varane habló sobre los simpatizantes del conjunto blanco: “Después de ganar la Champions League, los aficionados no te felicitan, solo te dicen: ‘muy bien, a por la siguiente’. Yo no gané una, levanté cuatro, y siempre me decían lo mismo”.

El central brindó más detalles con respecto a esta declaración, dijo lo siguiente: “A veces creo que tienes que disfrutar de lo que tienes. No siempre lo celebramos juntos porque, por ejemplo, después de la última Champions teníamos el Mundial. A veces quería tener tiempo para celebrar los éxitos conseguidos”.

Sin embargo, el defensor destacó que toma esa característica como una virtud del cuadro blanco: “El Real Madrid es especial por eso, porque tiene esa mentalidad, es muy diferente. Por eso quería cambiar de aires, no porque no me gustara esa mentalidad o porque sea mala. Al contrario, es una mentalidad muy buena, pero quería cambiar de aires”.

SU PRESENTE EN EL MANCHESTER UNITED:

El campeón del mundo con Francia cerró diciendo lo siguiente: “Para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva también. Lo gané todo en Madrid, por lo que busqué algo distinto. Defender la historia de un club como el United”.