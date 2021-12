Bonnet: “Que triste que se conformen con el segundo lugar”

Luis Alberto Bonnet, ex delantero de Sporting Cristal, escribió por redes sociales que no le gusto como se expresó Juan Luque sobre el subcampeonato celeste.

Luis Alberto Bonnet, ex delantero de Sporting Cristal, escribió por redes sociales que no le gusto como se expresó Juan Luque sobre el subcampeonato celeste. Se notó la molestia del ex delantero en su post publicado en redes.

“Que triste que Sporting Cristal se conforme con ser segundo en la liga de Perú. SC Siempre Campeones Sr. Luque”, escribió él ex delantero celeste en su cuenta oficial de Facebook.

Alianza Lima se coronó campeón este año por la Liga 1 Betsson tras derrotar 1-0 en global con el único tanto de Hernán Barcos. Los blanquiazules lograron conseguir el ansiado titulo 24. Y sigue la maldición de Cristal de no campeonar dos años seguidos.

¿Por qué este problema? Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, habló sobre que los celestes en todo el 2021 tras ser primero en la Tabla Acumulada. Los “rimenses” no pudieron ser campeones en este 2021 ya que perdieron ante Alianza Lima.

Este hecho ha generado bastante polémica en los hinchas de Sporting Cristal y se notó en la incomodidad en el ex jugador de los “rimenses”, hay personas que lo respaldan y que la directiva de la cara para la temporada 2022.