Joao Villamarín: “Es el reto más grande de mi carrera”

Joao Villamarín, nuevo jugador de Universitario de Deportes, habló en su presentación oficial como jugador del elenco crema.

Ha paseado su fútbol por varios clubes del fútbol peruano, pero está es la primera vez que Joao Villamarín siente que el reto es grande y no piensa dejar pasar la oportunidad de destacar en un club tradicional del balompié nacional. El extremo derecho, quien viene de hacer su mejor temporada en su carrera, habló sobre llegar a Universitario en su presentación oficial como jugador crema.

El atacante de 29 años reveló que estaba esperando un reto grande desde hace mucho tiempo: “Es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Uno trabaja siempre para superarse y escalar. Esta oportunidad que me dan la he estado esperando por mucho tiempo y no la quiero dejar pasar por nada”.

El ex jugador de Sport Boys mencionó que jugar en la ‘U’ es el reto más grande de su carrera: “Sé que es un reto grande, si no es el reto más grande de mi carrera. Quiero disfrutarlo y afrontarlo con la misma responsabilidad con la que he venido afrontando mi carrera. Sé que detrás de nosotros hay una hinchada que te va a exigir por la historia del club y por lo que significa llevar los colores de esta camiseta”.

Para finalizar, el nuevo jugador de Universitario prometió compromiso con el club merengue: “De mi parte, simplemente el compromiso y, como siempre digo, voy a dejar hasta la última gota de sudor para aportar desde donde me toque para beneficio del equipo. ¡Y dale ‘U’!”, concluyo.