¡Paul Cominges quiere dar el golpe con Alianza UDH!

El profesor Paul Cominges se pronunció sobre actualidad de Alianza UDH y posibles jales.

La fiesta en Huánuco continúa, ya que, la alegría por volver a primera división desborda a todo el pueblo. El profesor Paul Cominges, aseguró que los dirigentes siempre dieron al plantel lo mejor de lo mejor y ahora, se ven reflejado los frutos del esfuerzo de todo el plantel volviendo a la máxima categoría.

“Bastante entusiasmado junto con mi comando técnico. Aprovecho para resaltar la buena labor que vienen cumpliendo los dirigentes del club. Siempre lo he dicho, es difícil mantener, este es el cuarto año seguido en la institución, con estos directivos. Hemos aprendido a conocernos mejor. Me permiten organizar el plantel también. Me ayudan en todo lo que pueden para cumplir con tanto en las renovaciones como en los refuerzos que yo creo conveniente. Es poco usual ver eso acá. Tengo claro que esto también se trata de dar resultados, el fútbol es así. Espero que ahora en primera división el equipo pueda hacer un buen torneo, los directivos también queden contentos y este apoyo se siga sosteniendo”, declaró Paul Cominges.

En el tema de jales, Alianza UDH, a renovado con la columna vertebral del equipo como es Pedro Ynamine, Jorginhio Sernaqué, Tadeshi Aoki y Jhon Ibarguen, pero, es cociente que, jugar la Liga 1, conlleva otro rose y es por eso que, han puesto los ojos en Cecilio Waterman, quien, seguramente, no renovará su vínculo con Alianza Lima.

“Jugó en Alianza. En todo caso está entre algunos otros nombres que estamos manejando. No nos olvidemos que hay un cupo de extranjeros limitados. Estamos viendo varias posibilidades”, señaló Paul Cominges.

Alianza UDH, cerró la flamante contratación de Marcos Lliuya para que sea quien mueva los hilos del equipo. El volante creativo, deja Sport Huancayo, luego de largos 10 años y, ahora, llega a Huánuco, renovado de esperanzas y con la firme intensión de ser protagonista en la Liga 1. ¡A triunfar!