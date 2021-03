Pedri: “Ganar la Copa es un sueño por cumplir”

Pedri disputará su primera final como blaugrana. “El resultado refleja lo que hemos hecho en el campo”, aseguró el canario

Pedri obró el milagro tras abandonar el Sánchez-Pizjuán en muletas el sábado pasado. “Si me hubiesen dicho que habría llegado al partido y conseguíamos remontar, no me lo habría creído”, aseguró canario, quien ha disputado 89 minutos ante el Sevilla en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.

Por ello, Pedri se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo “Tanto en LaLiga como en este partido hemos presionado arriba y robado balones, el resultado refleja lo que hemos hecho en el campo”. Por último, el canario disputará su primera final como blaugrana. “Conseguir la Copa es un sueño, todavía me faltan muchos por cumplir y ojalá sean en el Barça”, comentó con una sonrisa de oreja a oreja.