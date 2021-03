Rakitic a Messi: “Gané un trofeo que tú nunca tendrás”

Horas antes de la vuelta de semis de Copa, Ivan Rakitic confesó entre risas que le dijo Leo Messi que “nunca tendrá” un título que él conquistó: la Europa League

Ivan Rakitic, en una entrevista con ‘LaLiga TV‘, confesó sentirse un auténtico privilegiado por haber compartido vestuario con jugadores de la talla de Xavi, Iniesta o Messi. “Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo”, señaló.

“A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar. En Berlín, antes de la Champions League (en la que Rakitic marcó uno de los goles), nos dijimos ‘Si nos mantenemos unidos, nadie nos vencerá'”, añadió.

Asimismo, Rakitic desveló una de sus anécdotas con Messi. “Estaba hablando con Messi y le dije ‘Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League”, señaló el ahora futbolista del Sevilla entre risas.

Por último, el mediocampista del Sevilla habló sobre su relación con Unai Emery, con quien coincidió en una de las mejores épocas de la historia del Sevilla. “Tuve una relación maravillosa con él. Creo que esa temporada (2013-14) comenzamos con 15/16 jugadores nuevos. Tuvimos suerte de entrar en Europa League pese a quedar novenos. Era importante tener un entrenador como él, que nos decía que el equipo más grande o fuerte no siempre tiene que ganar. Creíamos en esa filosofía y gracias a su forma de trabajas nos hicimos fuertes”, puntualizó.