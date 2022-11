Pedro Aquino: “El ‘profe’ me pide jugar simple, los perfiles y salir jugando”

Pedro Aquino se refirió al recambio generacional que está atravesando la blanquirroja. El volante nacional ve con buenos ojos lo que viene haciendo Juan Reynoso como técnico de la selección, asimismo, reveló lo que le pide el “Cabezón” cuando está en cancha y, además, habló sobre Qatar 2022.

“Es bueno contar con chibolos, darles esa oportunidad que en mi tiempo no tuve, de llamar 10 o 12 jugadores de 18, 19 y 20 años. Son nuevos aires para la selección, no se van a quedar todos los que convocó, pero tienen esa chance de mostrar que pueden estar ahí. Hay buenos jugadores en la Selección, hay que tomarlo con mucha calma, todavía no se ha logrado nada”, declaró Aquino para un programa deportivo.

Asimismo, el volante de América de México exhortó a no “inflar” a los jugadores: “No hay que inflar tanto al jugador porque uno cuando no está fuerte de la cabeza, puede ‘pisar huevos’ y lo perdemos, que lo tomen con tranquilidad y humildad porque la eliminatoria es lo que vale”.

Además, el futbolista tiene clara su función cuando viste la bicolor: “El ‘profe’ me pide jugar simple, los perfiles y salir jugando. Siempre me recalca que tenga más salida. Contra Paraguay compartí el medio con Cartagena con quien no jugaba hace mucho tiempo. Creo que hicimos un buen trabajo, cumplimos lo que nos pidió el técnico”.

Por último, el jugador de 27 años reveló que hasta el momento no ha visto ningún encuentro del Mundial: “No veo fútbol, por estos días, y este torneo menos, porque no fuimos nosotros, aunque creo que mi favorito es Brasil”.

Redactor: Diego Pecho