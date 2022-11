Mario Kempes: “No aparecieron las grandes figuras de Argentina y eso hizo que se inclinara la balanza para el lado de Arabia Saudita”

El campeón del mundo con Argentina en 1978, Mario Kempes, se refirió a la sorpresiva derrota de la “Albiceleste” en Qatar 2022, el exfutbolista fue muy contundente y aconsejó a los jugadores a tener los pies sobre la tierra y jugarlo de forma más tranquila.

“Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró el espacio, no encontró el momento. No tuvo un buen partido. Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía y bueno, le ganó la partida que no supieron leer el partido, no supieron estar a la altura de las circunstancias”, declaró para una radio deportiva.

Asimismo, el argentino criticó que las ‘estrellas’ de la selección no aparecieran: “No aparecieron las grandes figuras de Argentina y eso hizo que se inclinara la balanza para el lado de Arabia Saudita. Yo creo que en la precipitación se desarmó la mitad de la cancha, sitio donde vos tenés mayor poder. Pero las imprecisiones y los dos goles que le hacen en menos de diez minutos aflojaron un poco los planes y bueno, la desesperación te puede hacer equivocar”.

Por último, les recomendó a los dirigidos por Scaloni que no subestimen al rival: “Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos, y lo pagó. Acá se meten a todos en la misma bolsa. Acá no hay uno o el otro, yo creo que Argentina sobró al rival y parecía que era un partido un poco más fácil de lo que se vio”.

Redactor: Diego Pecho